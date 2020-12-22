Байден раскрыл подробности приписываемых России кибератак на власти США

Избранный президент США Джо Байден раскрыл подробности приписываемых России кибератак на американские власти. Он рассказал об этом на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает ТАСС.

По словам Байдена, хакерам удалось похитить важные сведения у американского бизнеса и властей.

«Эта атака была тщательно спланирована и осуществлена... Тем, кто осуществил атаку, удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы», — добавил он. Демократ подчеркнул, что хакеры похитили важную информацию у технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США. Он также напомнил о позиции представителей действующей администрации, согласно которой к атаке якобы причастна Россия.

Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения и считает их безосновательными.