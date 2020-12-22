Государство откажется от контрольного пакета акций Первого канала

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство откажется от контрольной доли в акционерном обществе «Первый канал». Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минцифры России, решение было принято «ввиду необходимости финансового оздоровления Первого канала».

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Долю государства в Первом канале планируется снизить с 51 до 34 процентов. В течение трех месяцев правительство определит перечень негосударственных акционеров, которым будет продано до 17 процентов акций. Порядок управления каналом будет определяться специальным соглашением между правительством и инвесторами. При этом государство сохранит специальное право на участие в управлении Первым каналом — так называемую «золотую акцию».

В настоящее время государство владеет 51 процентом акций Первого в компании: 38,9 процента — у Росимущества, 9,1 процента принадлежит ТАСС, еще 3 процента — «Останкино». 29 процентов принадлежит медиахолдингу «Национальная Медиа Группа». Оставшимися 20 процентами Первого канала до сентября 2020 года владел банк ВТБ. Однако банк передал их новому собственнику, информация о котором не раскрывалась.