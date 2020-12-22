Кремль отреагировал на расследование Навального о ФСБ

В Кремле cчитают, что новые утверждения Алексея Навального о ФСБ не могут дискредитировать этот орган исполнительной власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 22 декабря.

По словам Пескова, в Кремле видео о якобы разговоре блогера с сотрудником ФСБ не смотрели. «У нас нет времени смотреть такие материалы. В целом, работы хватает. На отсутствие работы не жалуемся», — сказал он.

Высказывая свою личную точку зрения на заявления блогера, Песков назвал его больным с ярко выраженной манией преследования.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, а россиянина доставили в местную больницу. Спустя два дня его транспортировали в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили об отравлении пациента веществом из группы «Новичок». Российские медики в ходе анализов таких результатов не получили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.