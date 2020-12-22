Кириенко, Собянин и Воробьев приняли участие в акции «Елка желаний»

Перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и еще несколько глав регионов приняли участие в новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщает ТАСС.

В рамках благотворительной акции исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей.

«Я, правда, не знаю, что такое "Большая база. Щенячий патруль", но теперь, видимо, буду знать, потому что Виктория, ей три года, мечтает о "Большой базе. Щенячий патруль" с командой из семи щенков, спасателей и машинками. Пойду разбираться, что такое "Щенячий патруль"», — заявил Кириенко после того, как снял с елки новогоднюю игрушку с написанным желанием.

Сергей Собянин прочел желание пятилетнего мальчика Паши, который хочет стать сотрудником зоопарка. «Мечтаю побывать в роли сотрудника зоопарка. Паша, пять лет. Еще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке он точно будет», — сказал мэр.

Затем Собянин снял еще один шарик, где было написано желание полетать на вертолете. «Это еще проще — много вертолетов пролетает над Москвой», — добавил градоначальник.

Аналогичное желание выпало и главе Подмосковья. Еще одно желание, которое снял с елки Воробьев, было связано со встречей с балеринами и посещением Большого театра.

Также к новогодней елке подходили руководители других российских регионов, в частности глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного 10-летнего мальчика по имени Саша из Тульской области. В начале декабря в рамках акции «Елка желаний» Путин пообещал исполнить две мечты ребенка. Он выбрал среди висящих на елке шаров две игрушки, одной из которых оказалась Сашина. В записке мальчик загадал обнять панду. 21 декабря Путин сыграл в хоккей на катке у Кремля с девятилетним мальчиком из Челябинской области. Ребенок мечтал «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России».

Президент не первый раз участвует в подобной акции. В 2019 году он исполнил мечту мальчика из Ставропольского края, который хотел покататься на лыжах в Красной Поляне. Он организовал для ребенка поездку, призвав мальчика быть аккуратнее на склонах.