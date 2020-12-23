Российский политик получила срок за замурованного в бетон 12-летнего сына

Астраханский областной суд приговорил к 14 годам колонии общего режима 56-летнюю местную жительницу Галину Морозову, убившую 12-летнего сына гантелью и замуровавшую его в бетон. Об этом в среду, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Как установил суд, в марте после ссоры с ребенком Морозова дождалась, когда сын уснет, а потом несколько раз ударила его по голове гантелью. Активно занимавшаяся политикой и общественной деятельностью женщина пыталась запутать следствие и обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына, сообщив, что он ушел в школу и не вернулся.

При этом, путая сыщиков, она регулярно опознавала его на камерах видеонаблюдения и сообщала, что видела якобы пропавшего сына возле дома.

19 июня залитое бетоном тело ребенка было обнаружено под полом нежилого дома, который ранее принадлежал матери подозреваемой, здание находилось в одном дворе с жилым помещением старшего сына Морозовой.

После задержания женщина указала следователям место, куда выбросила улики. На дне реки был найден пакет с металлической гантелью и телефон потерпевшего. Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

20 июня сообщалось, что Галина Морозова пыталась выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Астраханской области. Однако однопартийцы из «Справедливой России» ее не поддержали.