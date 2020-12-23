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Умерла пережившая теракт директор школы номер 1 в Беслане

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Лидия Цалиева
Лидия Цалиева
Фото: @ossetianews

В Беслане на 88-м году жизни скончалась директор школы номер 1 Лидия Цалиева, которая вместе с учениками пережила теракт в учебном заведении. Об этом сообщает Ossetia News.

Причина смерти женщины не уточняется. Цалиева занимала должность директора школы с 1980 года. В 2005 году она покинула пост в связи с состоянием здоровья.

1 сентября 2004 года террористы взяли в заложники детей и взрослых, собравшихся на линейку в честь начала учебного года. Их несколько дней держали в спортзале, не давая еды и воды. В результате случившегося погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа. Материалы расследования теракта занимают 260 томов уголовного дела.

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