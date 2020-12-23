Россиянин случайно пронзил иглой собственное сердце

В Приморье местный житель случайно проткнул собственное сердце иглой, врачи провели уникальную операцию по ее извлечению. Об этом сообщается на сайте Амурской областной клинической больницы.

25-летний россиянин обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли в области сердца. По его словам, он напоролся на случайно оказавшуюся в постели иглу. В ходе обследования выяснилось, что игла разломалась на две части, одна из них попала в перикард (сердечную сумку). Ситуацию осложняло то, что в ней скопилась кровь. Жизнь молодого человека была под угрозой.

Медики провели сложную операцию по извлечению обломков иглы. Она прошла успешно, россиянина выписали из больницы через неделю.

Ранее в австралийском штате Квинсленд пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей. Молодой человек считает, что анестезия плохо подействовала из-за сильного выброса адреналина в кровь перед операцией. По его словам, он чувствовал дискомфорт, но не испытывал боли.