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Алеся Кафельникова поделилась фото в бикини с отдыха на Бали

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Фото: @kafelnikova_a

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, поделилась с подписчиками откровенной фотографией с отдыха. Снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

22-летняя манекенщица сфотографировалась в зеркало в ванной комнате с мокрыми волосами. Кафельникова продемонстрировала свою стройную фигуру в бикини черного цвета. Ее образ дополнили разноцветная рубашка и небольшая подвеска в форма креста.

Известно, что знаменитость отправилась в отпуск на остров Бали.

Ранее в декабре Алеся Кафельникова снялась топлес в новой фотосессии. Модель попозировала без бюстгальтера в черной юбке, при этом обнаженную грудь она прикрыла рукой. На ней также были золотистые серьги, цепочка и широкие очки. Автором съемки выступила австралийская фотохудожница Акила Берджауи.

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