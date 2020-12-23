Алеся Кафельникова поделилась фото в бикини с отдыха на Бали

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, поделилась с подписчиками откровенной фотографией с отдыха. Снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

22-летняя манекенщица сфотографировалась в зеркало в ванной комнате с мокрыми волосами. Кафельникова продемонстрировала свою стройную фигуру в бикини черного цвета. Ее образ дополнили разноцветная рубашка и небольшая подвеска в форма креста.

Известно, что знаменитость отправилась в отпуск на остров Бали.

Ранее в декабре Алеся Кафельникова снялась топлес в новой фотосессии. Модель попозировала без бюстгальтера в черной юбке, при этом обнаженную грудь она прикрыла рукой. На ней также были золотистые серьги, цепочка и широкие очки. Автором съемки выступила австралийская фотохудожница Акила Берджауи.