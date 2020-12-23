СК начал проверку после статьи о попавшей в психбольницу вдове актера Крючкова

Следственный комитет (СК) России начал проверку после статьи о попавшей в психбольницу вдове актера Николая Крючкова. Об этом сообщает РИА Новости.

«По факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой — вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, организована доследственная проверка», — рассказала представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

Поводом для проверки послужила статья в издании «Комсомольская правда», в которой говорилось, что приемная дочь актера от Лидии Крючковой Эльвира не может поделить наследство отца со своей дочерью Екатериной. Речь идет о трехкомнатной квартире в центре Москвы, из-за которой женщины обратились в правоохранительные органы со встречными заявлениями.

При этом Екатерина заявила, что причиной конфликта стало не жилье, а отношение ее матери к бабушке, которая пропала еще в октябре. «Мне пришлось обратиться к следователям в связи с пропажей бабушки. Только после этого мама сообщила: бабушка лежит в психиатрической больнице имени Алексеева», — рассказала внучка Крючкова.

18 декабря вдову актера выписали из больницы. За последние два месяца она переболела коронавирусом и находилась в реанимацию. В настоящее время Лидия, Екатерина и Эльвира живут под одной крышей, однако приемная дочь артиста пытается выгнать собственную дочь из квартиры.