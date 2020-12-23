Россиянин одел своих коров в меховые лифчики

В Оймяконе местный охотник Николай Атласов одел своих коров в меховые лифчики, чтобы защитить животных от обморожения. Об этом пишет издание The Siberian Times.

70-летний владелец пяти коров обеспокоился тем, что его коровам некомфортно находиться на морозе. «Зимой они живут в сарае, но каждый день выходят на улицу, даже если температура воздуха минус 60 градусов», — рассказал россиянин.

Бюстгальтеры для коров изготовлены из большого треугольника из теплой ткани с нашитым на него заячьим мехом или из старого мутонового пальто. На теле животного они фиксируются тремя ремнями: два проходят в области талии и один под хвостом. Такие лифчики помогают не только защитить нежную кожу и сберегают молоко.

Ранее на ежегодной Свенской ярмарке в Брянске фермер нарядил коров в форму советских солдат. Посетители ярмарки по-разному отреагировали на переодетых коров. Некоторые назвали это патриотизмом, кому-то наряд показался ненормальным.