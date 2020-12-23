В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России

Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких допустил возможность закрытия видеохостинга YouTube в России. Его слова приводит РИА Новости.

Широких отметил, что еще год назад, когда ведущая Анастасия Ивлеева спрашивала занимавшего тогда пост премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, возможно ли закрытие YouTube в России, ничего подобного не предвиделось. Сейчас же, по мнению Широких, «тучи сгущаются».

«Мы видим инициативы депутатов Госдумы и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими», — призвал Широких. Он также отметил, что другие пользователи YouTube могут оказаться в ситуации телеканала «Царьград», который видеохостинг заблокировал без объяснения причины.

В начале августа Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в Google из-за блокировки каналов российских СМИ. По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, YouTube заблокировал аккаунты трех СМИ, в том числе телеканала «Царьград», никак это не объяснив.

В редакции «Царьграда» заявили, что видеохостинг не выносил предупреждения из-за нарушения правил. Главный редактор «Царьграда» Дарья Токарева сообщила, что намерена подать в суд, назвав действия YouTube незаконными. Российский офис компании Google отказался объяснять причину блокировки.

В декабре 2019 года Медведев ответил на вопрос Ивлеевой и пообещал, что закон о надежном интернете никак не скажется на доступности в России таких площадок, как YouTube. Он также выразил уверенность в том, что, если блогеры будут делать качественный контент, их заработкам на YouTube ничего угрожать не будет.