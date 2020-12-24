Российская фигуристка-чемпионка порассуждала о неконкурентоспособности Косторной

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года, чемпионка мира среди юниоров 2009 года Алена Леонова порассуждала о перспективах российской фигуристки Алены Косторной. Ее слова приводит ТНВ.

По мнению Леоновой, снятие Косторной с чемпионата России объяснимо, так как она недавно перенесла заражение коронавирусом. «Нет смысла выходить в 50-процентной форме, тем более на такой старт. А может, проблема и в том, что она не может восстановить свой триксель», — заметила фигуристка.

Леонова добавила, что тройной аксель Косторная не исполнила ни на одном старте в текущем сезоне. «Может быть, причина ее неучастия и в этом, поскольку ее технический контент становится неконкурентоспособным относительно других девчонок», — заключила она.

22 декабря трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ Косторной участвовать в чемпионате России. Она подчеркнула, что все дело в здоровье.

О том, что Косторная не примет участия в чемпионате России, стало известно также 22 декабря. Турнир пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Косторная — чемпионка Европы 2020 года, а также победительница финала Гран-при. На прошлогоднем чемпионате России она стала второй, проиграв Анне Щербаковой.