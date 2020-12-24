Модель снялась обнаженной в ванной ради заработка и подверглась критике

Американская актриса и фотомодель Эмбер Роуз (Amber Rose) опубликовала откровенный кадр ради заработка и подверглась критике в сети. Снимок появился на ее странице в Instagram.

37-летняя знаменитость снялась обнаженной, сидя спиной к фотографу в ванной в собственном доме. На размещенном кадре оголенные части тела Роуз прикрыты картинкой в виде эмоджи. Ее образ дополнили серьги-гвоздики.

Таким образом модель прорекламировала свой аккаунт на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за дополнительную плату. Публикация Роуз набрала больше ста тысяч лайков.

Пользователи обругали внешний вид звезды в социальных сетях и сравнили ее с сосиской. «Почему толстуха должна восхищать?», «Она похожа на чертову сосиску», «Какая же уродина», «Фу, боже», — писали юзеры.

Ранее в ноябре модель попозировала голышом на слоне в лесу и была пристыжена в сети. Джессику Раст запечатлели на Бали. Она попозировала лежа на животном без одежды с вытянутыми вперед руками.