Диетологи посоветовали наименее калорийное шампанское

Для новогоднего застолья лучше всего выбрать наименее калорийное шампанское — брют. Из всех игристых в нем меньше всего сахара, посоветовали в беседе с РИА Новости российские диетологи.

Научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Анна Кошечкина отметила, что шампанское классифицируется по содержанию сахара следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.

Эксперт уточнила, что, исходя из технологии производства, все игристые вина изначально получаются экстра брют. Чтобы сделать вино более сладким, на последующих этапах изготовления в них примешивают ликер из смеси виноградного сока и сахара.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукты, запрещенные при употреблении шампанского. По его словам, игристое вино не следует закусывать блюдами с маскарпоне, сливочным маслом и майонезом. Кроме того, нельзя совмещать игристое с мясом, особенно жирным, и сладостями.