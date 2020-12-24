Россияне решили потратить тринадцатую зарплату на кредиты

Большинство россиян решили потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов. Другие рассчитывают поехать на эти деньги в отпуск или купить близким подарки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Superjob. Его данные публикует РИА Новости.

«Чаще всего с тринадцатой зарплаты раздают долги и выплачивают кредиты (14 процентов опрошенных). Отправиться в отпуск на годовую премию планируют 13 процентов респондентов. 12 процентов россиян потратят тринадцатую зарплату на подарки», — говорится в тексте исследования.

Менее популярными оказались намерения опрошенных закончить на тринадцатую зарплату ремонт или купить на нее мебель, вложить средства в сбережения или в обучение. Часть россиян также собирается купить на полученные средства продукты или вложить их в семью, и лишь два процента собираются отремонтировать на эти деньги машину, купить электронику или бытовую технику.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 361 населенного пункта. Все они ожидают в конце года тринадцатую зарплату.

Ранее россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии. В среднем жители страны ждут 15 тысяч рублей. При этом почти половина из тех, кто получал ее в прошлом году, отметили, что были недовольны суммой.