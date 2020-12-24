Россиянам оказалось сложно купить холодильники и телевизоры

Больше, чем трети россиян (38 процентам) оказалось сложно купить холодильники или телевизоры, денег гражданам хватает на еду и одежду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Более половины респондентов — 60 процентов — оценивают свое материальное положение как среднее. Каждый четвертый (25 процентов) назвал свое материальное положение плохим, хорошим его считают только 14 процентов. Почти две трети респондентов (65 процентов) считают, что в течение последнего месяца-двух инфляция очень высокая. А среди тех, кто сказал, что цены выросли, 40 процентов отметили, что для их семьи это очень существенно, им приходится ограничивать себя в тратах на продукты.

Ранее в декабре россияне пожаловались на резкое падение доходов. У 15 процентов опрошенных доходы сократились более чем на 21 процент, у 8 процентов они упали на 11-20 процентов, еще у 9 процентов — на 5-10 процентов. При этом по итогам прошлого года о сокращении своих доходов сообщили лишь 7 процентов участников исследования.

На фоне падения доходов граждане перешли на более дешевые и сытные продукты и стали покупать больше хлеба, утверждали аналитики компании BusinesStat. В Кремле усомнились в том, то россияне перешли на хлеб из экономии.