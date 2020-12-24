Павел Воля прокомментировал слухи об участии в выборах в Госдуму

Телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля прокомментировал слухи о его возможном участии в выборах депутатов Госдумы в 2021 году. В Instagram он написал, что не планирует становиться членом нижней палаты парламента.

«Конечно, я ни на какие выборы не собирался», — отреагировал Воля на публикацию. «Вроде, уважаемое издание, эх. А другие "журналисты" взяли и все это перепечатали», — посетовал резидент Comedy Club.

Он также представил шуточный предвыборный плакат для «выборов в никуда». В нем Воля сообщил, что никуда не баллотируется, не имеет никакой программы, ничего не обещает и ничего не выполнит.

Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к одной из парламентских партий, сообщила, что Павел Воля может быть выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы в 2021 году.

По данным газеты, кандидатами также могут стать певица Алла Пугачева, футболист Игорь Акинфеев, певица Валерия, актер Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота и бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы в единый день голосования 19 сентября 2021 года.