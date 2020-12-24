Мурашко объявил главную задачу на 2021 год

Победа над коронавирусом является главной задачей на 2021 год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

«Мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям и, конечно же, совершенствования оказания медицинской помощи, повышение качества и внимание к пациенту», — отметил министр.

Ранее Мурашко озвучил планы по вакцинации россиян от коронавируса. Она должна охватить около 60 процентов населения.

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на рекордные 29 935 человек, общее количество инфицированных достигло 2 963 688.