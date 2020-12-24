Россиянам раскрыли правила выбора селедки для новогоднего стола

Для приготовления традиционного на Новый год салата селедка под шубой рекомендуется покупать цельную рыбу — она должна быть упругой и крепкой. Правила выбора продукта в интервью радио Sputnik раскрыл исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин.

При покупке надо обращать внимание на условия хранения рыбы и выбирать ее, исходя из блюда, в которое она будет добавляться. Однако в большинстве случаев лучше приобретать цельную рыбу, самостоятельно ее разделывать и добавлять необходимые соусы и приправы.

«Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок — сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна», — пояснил эксперт.

По словам Фомина, многие россияне предпочитают слабосоленую селедку, однако она быстрее портится, поэтому в рыбу добавляют консерванты. Разделанная и упакованная селедка хранится от 30 до 45 суток в зависимости от упаковки. «Если вакуумная упаковка, то хранится, соответственно, дольше. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления. А дальше начинаются "пляски"», — сказал он, добавив, что условия хранения банки в магазине сложно проверить.

Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» призвал брать филе сельди в вакуумной полиэтиленовой упаковке, потому что продукт не соприкасается с кислородом и не окисляется. При выборе сельди в пластиковых банках лучше отдавать предпочтение проверенным брендам и следить, чтобы упаковка была герметичной, и из нее ничего не вытекало.

Ранее в Роспотребнадзоре предостерегли россиян от отравления салатами. Так, заправка майонезом или различными соусами ускоряет процесс размножения патогенов. Поэтому салаты следует хранить в холодильнике при температуре от двух до шести градусов. Дольше всего можно хранить салаты из маринованных или квашеных овощей — их можно есть в течение 36 часов. На втором месте — блюда из сырых и вареных овощей или фруктов, а также с мясом, птицей и копченостями. Они сохраняют свежесть до 12 часов с заправкой, и до 18 часов без заправки. А вот салаты из консервированных овощей и вареных яиц после заправки можно хранить до шести часов.