В Москве нашли рекордно дорогой таунхаус

Самый дорогой таунхаус в Московском регионе стоит 775,5 миллиона рублей. Он расположен в столичном районе Хорошево-Мневники, недалеко от станции метро «Октябрьское Поле», следует из материалов портала «Авито Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Эксперты нашли рекордно дорогой таунхаус в 15 минутах езды от центра Москвы. Он построен на территории коттеджного поселка «Годуново» рядом с Серебряным бором. 728-метровый дом вмещает как жилые помещения, так и пространства для организации офиса. Жилая часть состоит из четырех спален, четырех санузлов и гардеробных. Там также есть кухня-столовая, прихожая, холл, библиотека, зал с камином и отдельный санузел с хаммамом, технические помещения и прачечная.

Офисное пространство разделено на кабинет, переговорную, холл, дополнительную кухню и санузлы. В таунхаусе предусмотрены площади под два гаража. «Интерьер дома создан известным итальянским архитектором: светлые тона мебели и красок создают ощущение простора и легкости, — говорится в объявлении о продаже объекта. — Четкий ритм балок перекрытия и благородство отделочных материалов подчеркивают статусность помещений. Все вместе — островок стабильности и комфорта вблизи от шумного центра».

Ранее в декабре сообщалось об изменившихся жилищных предпочтениях москвичей. Как отметили риелторы, в 2020 году на фоне затянувшейся пандемии многие покупатели жилой недвижимости в Московском регионе сделали выбор в пользу домов за городом — даже те, кто изначально был настроен на приобретение городской квартиры.

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