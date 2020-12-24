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Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев и раскрыла секрет успеха

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Фото: Rebecca Vosper

Весившая 108,5 килограммов жительница австралийского штата Западная Австралия похудела на 25 килограммов за пять месяцев и поделилась секретом успеха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя Ребекка Воспер (Rebecca Vosper) никогда не занималась спортом и питалась фастфудом по пять раз в неделю. Ее вес окончательно вышел из-под контроля после рождения ребенка. В то время она жила в другом штате, скучала по семье и друзьям и ела, чтобы успокоиться. Во время беременности у австралийки внезапно появилась тяга к сладкой и жирной пище.

В результате у Воспер развилось преддиабетное состояние, эндометриоз и синдром поликистоза яичников. У нее появились боли в желудке, акне и начали расти волосы на лице. «Я чувствовала себя некомфортно в собственном теле. Мне не нравилось мое отражение в зеркале. Поэтому я решила, что пора серьезно менять образ жизни», — сказала она.

13 августа Воспер перенесла операцию по рукавной гастропластике: врачи удалили ей часть желудка. С тех пор австралийка сидит на низкокалорийной диете.

Она больше не питается фастфудом и старается выбирать здоровую и питательную еду в супермаркетах. Воспер не стала ходить в спортзал, но повысила кардионагрузку благодаря длительным прогулкам на пляже или в парке со своими сыном и возлюбленным.

Спустя пять месяцев ей удалось похудеть до 83 килограммов. Она очень гордится достигнутым результатом и намерена продолжать вести здоровый образ жизни.

На завтрак Воспер выпивает чашку кофе и съедает тост с авокадо. Затем она перекусывает фруктами и сельдереем с арахисовым маслом. Ее обед состоит из сендвича или тарелки овощей с мясом и сыром. На ужин австралийка и ее возлюбленный заказывают набор здоровой пищи, а на десерт — съедают немного мороженого.

Другим желающим похудеть женщина советует делать это для себя, а не для других. «Первый шаг всегда самый сложный, но ваше здоровье стоит того», — сказала она.

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