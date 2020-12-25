Водителя застрелили в маршрутном автобусе на улице в российском городе

В Екатеринбурге на улице застрелили водителя в маршрутном автобусе, подозреваемый скрылся. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным следствия, вечером 24 декабря в полицию поступило сообщение о раненном 44-летнем мужчине, который находился за рулем маршрутного автобуса Ford Transit, припаркованного у дома на проспекте Космонавтов.

Неизвестный выстрелил водителю в голову. Раненый мужчина был экстренно госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи осмотрели место преступления. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность стрелка.