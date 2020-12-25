Фото бодибилдеров в классических костюмах стали предметом насмешек в сети

Фотографии бодибилдеров и тяжелоатлетов в костюмах стали предметом насмешек у пользователей сети. Публикации пользователей появились в Twitter.

Блогерша Джина Гильотина (Gina Guillotine) опубликовала коллаж, на котором запечатлены крупные мужчины в классических костюмах и рубашках. «Если вам когда-то захочется посмеяться, просто вбейте поисковой запрос "бодибилдеры в костюмах"», — подписала она снимок. Пост девушки стал вирусным и набрал больше 200 тысяч лайков.

Don’t leave out Jay pic.twitter.com/D85GAbvRve — Benjamin Baller (@youngcapitalist) December 24, 2020

Другие юзеры поддержали флешмоб и также начали размещать снимки накачанных мужчин в костюмах. Так, например, @youngcapitalist поделился фотографией американского актера Джея Катлера (Jay Cutler), на которой он позирует в полосатом пиджаке и белой рубашке с красным галстуком.

They look like mobsters in an animated batman show. pic.twitter.com/lR93PB6Mzj — RunFeralFox1 (@Fox1Run) December 24, 2020

Пользователь @Fox1Run, в свою очередь, сравнил бодибилдеров с персонажем мультфильма про супергероя Бэтмена 1992 года. При этом некоторые комментаторы отмечали, что мужчинам с крупной комплекцией необходимо шить костюмы у портного. В качестве положительного примера они привели актеров Арнольда Шварценеггер и Дуэйна Джонсона.

Ранее в ноябре шапка-петушок Бориса Джонсона сделала его объектом насмешек в сети. Премьер-министра Великобритании засняли на одной из улиц Лондона в черном лонгсливе и брюках того же цвета, а также шапке-петушке в тон костюма.