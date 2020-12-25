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Недовольные закрытием клубов россияне принялись массово целоваться в метро

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В метро Екатеринбурга 60 человек поцеловались взасос в знак протеста против закрытия клубов после 23:00. Видео массовой акции недовольных мерами властей опубликовал Telegram-канал «Двач».

На кадрах видно, как в заполненном вагоне метро десятки пар принялись целоваться. По словам одного из участников акции, в пиковые часы в метро намного больше людей, чем на танцполах после 23:00.

В Екатеринбурге, как и во многих городах России, действуют коронавирусные ограничения. Ресторанам и кафе в городе запрещено работать с 23:00 до 6:00. При этом заведения могут доставлять еду и работать навынос. Также закрыты танцполы и фан-зоны на концертах.

Согласно опросу, проведенному Superjob, 24 процента жителей Екатеринбурга поддержали введение новых ограничений. Это наименьшее число наряду с Москвой.

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