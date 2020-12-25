На популярном пляже предотвратили массовое утопление

На популярном пляже в Австралии спасателям удалось предотвратить массовое утопление группы из нескольких человек. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел около полудня по местному времени (4:00 мск) в пятницу, 25 декабря, в прибрежном районе Саншайн-Кост в штате Квинсленд. По информации издания, сотрудники поисково-спасательных служб вытащили из мощных волн десять отдыхающих.

Известно, что некоторые из них были доставлены в местную больницу, в частности девочка-подросток и 40-летняя женщина, захлебнувшаяся соленой водой. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии.

Остальных спасенных бригада скорой помощи осмотрела на пляже, они в дальнейшей медицинской помощи не нуждались.

21 декабря сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд мужчина бесследно исчез после того, как отправился с друзьями купаться в море ночью. Группа из трех человек вошла в воду около 2:30 по местному времени. Двое из них вскоре вернулись на берег, обнаружили пропажу друга и обратились в экстренные службы.