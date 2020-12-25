Лавров поделился ожиданиями от новой администрации США

Новая администрация США даже после возвращения страны в многосторонние форматы не будет подчиняться коллективным решениям и будет преследовать лишь собственные интересы. Такими ожиданиями поделился глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Лавров напомнил, что за последнее время Вашингтон покинул ряд международных структур и договоренностей, включая ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека и Парижское соглашение по климату.

«Да, говорят, что новая администрация Соединенных Штатов будет более предрасположена для возвращения в международные структуры, но тенденция все-таки имеет место, и тенденция такая, что Соединенные Штаты, даже когда они и если они вернутся в те или иные многосторонние структуры, все-таки они посылают сигнал, что они не хотят подчинять свои действия коллективным решениям, если эти коллективные решения не отражают интересы США на сто процентов, а таких по определению быть не может», — сказал Лавров на форуме «Диалог во имя будущего».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не ждет ничего хорошего от администрации избранного президента США Джо Байдена. По словам Рябкова, администрация Трампа оставила тяжелое наследие следующему президенту. Вместе с тем в МИД сомневаются, что команда Байдена настроена создавать «здоровую основу» для диалога с Россией.

15 декабря президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

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