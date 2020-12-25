Дочь Федосеевой-Шукшиной предрекла матери новый скандал с Алибасовым

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга высказалась о разводе матери с продюсером Бари Алибасовым. Ее слова передает ФАН.

Она поздравила мать с разводом, но предрекла ей новый скандал с Алибасовым. «Бари Каримович — мастер черного пиара. Наверное, еще что-то будет, но, в принципе, душа уже освобождена», — сказала дочь актрисы.

Ранее адвокат артистки прокомментировал ее развод с продюсером. Он заявил, что «последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней». Позже выяснилось, что танцовщица и помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.

В конце ноября самочувствие Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось. По словам адвоката, актриса была «крайне угнетена» ситуацией с Алибасовым. Супруги развелись 24 декабря.