Башню Mail.ru Group продали

Компания «Галс», основным акционером которой является банк ВТБ, продала башню «А» бизнес-центра SkyLight в Москве. До апреля 2026 года она полностью сдана в аренду IT-холдингу Mail.ru Group, где расположена его штаб-квартира. Сумма сделки и покупатель не разглашаются, передает РИА Новости.

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Объект находится на Ленинградском проспекте и занимает площадь почти 50 тысяч квадратных метров. Сам бизнес-центр представляет собой две 27-этажные высотки, «А» и «Б», зеркально расположенные по отношению друг к другу.

По данным источников, покупателем может быть структура одного из крупнейших владельцев офисов класса «А» в столице — O1 Properties. Однако ее представитель заявил, что компания выступила только агентом при заключении сделки. Отмечается, что для нового собственника она стала инвестиционной, поскольку договоренности с Mail.ru Group остались в силе, передает «Интерфакс».

Ранее «Яндекс» согласовал московской мэрией проект своей новой штаб-квартиры. Постройку разделят на три крыла, объединенных центральным пространством — атриумом с прозрачной крышей. Внутри помещения разместят два больших конференц-зала, образовательный комплекс, музей компании, кафе, рестораны, аптеки и подземную парковку, а на прилегающей территории разобьют парк.

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