«Яндекс» согласовал проект новой штаб-квартиры

Российская компания «Яндекс» согласовала с властями Москвы проект новой штаб-квартиры. Согласно материалам, которые есть в распоряжении «Ленты.ру», здание появится на месте бывшей гостиницы «Корстон» на улице Косыгина. Ее планируют демонтировать до конца 2020 года.

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По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, дизайн здания будет отражать «стремление компании к совершенствованию и развитию». Эксперт отметил, что этот посыл можно будет проследить в фасаде, который покроют светлыми титановыми панелями с витражным стеклом, и приподнятом контуре крыши, где оборудуют террасы. «Проект штаб-квартиры «Яндекса» станет еще одним примером реализации в Москве сложной, технологичной, современной архитектуры», — пояснил Кузнецов.

Согласно проекту, разработанному лондонским бюро PLP Architecture в лице архитектора Ли Полисано и компанией MR Group, здание будет сопоставимо по высоте с бывшей гостиницей. Постройку разделят на три «крыла», объединенных центральным пространством — атриумом с прозрачной крышей. При этом около жилых домов высота «крыльев» будет меньше. Внутри помещения оборудуют два больших конференц-зала, образовательный комплекс, музей компании, кафе, рестораны, аптеки и подземную парковку. «Яндекс» также планирует профинансировать строительство парка площадью в два гектара на соседних улицах Академика Зелинского и Академика Зельдовича.

Компания показала проект штаб-квартиры в июне 2020 года. Тогда в «Яндекс» рассказали о планах создать пространство, соответствующее требованиям современности, и превратить здание в крупную образовательную площадку с лекторием и учебными классами. Специалисты отметили, что приступят к строительству после демонтажа гостиницы, утверждения документов и получения разрешения, однако сроки завершения реализации проекта не назвали.

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