«Яндекс» согласовал проект новой штаб-квартиры

Российская компания «Яндекс» согласовала с властями Москвы проект новой штаб-квартиры. Согласно материалам, которые есть в распоряжении «Ленты.ру», здание появится на месте бывшей гостиницы «Корстон» на улице Косыгина. Ее планируют демонтировать до конца 2020 года.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, дизайн здания будет отражать «стремление компании к совершенствованию и развитию». Эксперт отметил, что этот посыл можно будет проследить в фасаде, который покроют светлыми титановыми панелями с витражным стеклом, и приподнятом контуре крыши, где оборудуют террасы. «Проект штаб-квартиры «Яндекса» станет еще одним примером реализации в Москве сложной, технологичной, современной архитектуры», — пояснил Кузнецов.
Согласно проекту, разработанному лондонским бюро PLP Architecture в лице архитектора Ли Полисано и компанией MR Group, здание будет сопоставимо по высоте с бывшей гостиницей. Постройку разделят на три «крыла», объединенных центральным пространством — атриумом с прозрачной крышей. При этом около жилых домов высота «крыльев» будет меньше. Внутри помещения оборудуют два больших конференц-зала, образовательный комплекс, музей компании, кафе, рестораны, аптеки и подземную парковку. «Яндекс» также планирует профинансировать строительство парка площадью в два гектара на соседних улицах Академика Зелинского и Академика Зельдовича.
Компания показала проект штаб-квартиры в июне 2020 года. Тогда в «Яндекс» рассказали о планах создать пространство, соответствующее требованиям современности, и превратить здание в крупную образовательную площадку с лекторием и учебными классами. Специалисты отметили, что приступят к строительству после демонтажа гостиницы, утверждения документов и получения разрешения, однако сроки завершения реализации проекта не назвали.