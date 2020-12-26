Генпрокуратура связала стрельбу в Берлине с организованной преступностью

Стрельба, произошедшая в Берлине неподалеку от штаб-квартиры правящей в ФРГ социал-демократической партии Германии (СДПГ), связана с организованной преступностью. Об этом сообщили в Генпрокуратуре столицы страны. Заявление опубликовано в субботу, 26 декабря, в Twitter-аккаунте ведомства.

Отмечается, что возбуждено дело о покушении на убийство. Расследование причастности к стрельбе нескольких подозреваемых проводится совместно с отделом убийств полиции Берлина.

Ранее стало известно, что инцидент никак не связан с деятельностью социал-демократической партии Германии. В полиции предположили, что причиной стрельбы могла стать ссора.

О том, что неизвестные открыли стрельбу на улице в районе Кройцберг, сообщалось ранее, 26 декабря. В результате пострадали четыре человека.