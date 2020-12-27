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Появились подробности смерти пассажира московского метро при задержании

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Погибший при задержании в московском метро мужчина оказался отставным офицером и прежде служил в одной из силовых структур. О подробностях происшествия сообщает «Московский комсомолец» в воскресенье, 27 декабря.

Уточняется, что москвич весной текущего года переболел коронавирусом, а также жаловался на боли в ногах, однако серьезных нарушений здоровья у него не было. Обстоятельства гибели 57-летнего пассажира метро устанавливаются.

Инцидент произошел 26 декабря на станции метро «Щукинская». По данным издания, мужчина попытался пополнить свой проездной билет и, не справившись из-за возникших неполадок, начал бить терминал, чем привлек внимание правоохранителей.

На размещенных в сети кадрах видно, как несколько сотрудников пытаются задержать буйного пассажира, а тот оказывает сопротивление. В какой-то момент мужчине резко становится плохо, и он падает на пол.

«В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, отметив, что по факту случившегося проводится проверка, тело мужчины направлено на экспертизу.

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