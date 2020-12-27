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Кремль прокомментировал отмену традиционной встречи Путина с бизнесменами

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Отмена традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса не означает отсутствие диалога с ними, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса», — прокомментировал он.

17 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она прошла по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве. Некоторые представители СМИ получили возможность присутствовать в одном зале с Путиным.

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