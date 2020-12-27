Стало известно о попытках польских спецслужб завербовать белорусских военных

Польские спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломатов и военных. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1», передает РИА Новости.

По данным белорусских СМИ, сотрудники польской контрразведки предлагали кадровому офицеру из Белоруссии, который проходил обучение в Польше, стать их информатором. Отмечается, что в случае отказа военнослужащему угрожали запретить въезд на территорию Европейского союза (ЕС), однако он отклонил предложение и сообщил попытке вербовки в Минск.

В эфире телеканала также рассказали, что польские спецслужбы шантажом, подкупом и угрозами пытались завербовать белорусского дипломата. Помощнику военного атташе предлагали переехать в одну из стран Европы и финансовое обеспечение, а, когда он отказался, то его вынудили покинуть дипмиссию в Польше.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики продолжают особо циничную политику в отношении Белоруссии. По словам белорусского президента, соседние страны напрямую предлагают поменять власть в Минске. Он пожаловался на угрозы «задавить санкциями» и разрушить экономику, которые уже не прячутся за дипломатические формулировки.