Украина заявила об окончательном разрыве с «русским миром»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна окончательно порвала с «русским миром», передает РИА Новости.

По словам министра, Украина ни при каких обстоятельствах не отступит от двух фундаментальных принципов. Во-первых, она никогда не откажется от Крыма и Донбасса.

Материалы по теме «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести? Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

«Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с "русским миром" окончателен. Все остальное —это вопрос времени и дипломатии», — сказал Кулеба в интервью журналу Internationale Politik.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали это решение.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в том же году. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно.

Украина обвиняет Россию в оккупации Крыма и Донбасса. Москва отвергает претензии.