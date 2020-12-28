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Новогоднюю елку опустили на дно Байкала

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Кадр: Известия

Дайверы из Иркутска опустили на дно озера Байкал новогоднюю искусственную елку, украшенную игрушками и мишурой. Во время погружения на глубину 20 метров подводники устроили вокруг дерева хоровод. Об этом сообщает газета «Известия».

В праздничной акции приняли участие 12 дайверов. Во время операции они использовали специальный трос. Повесив на него дерево в 50 метрах от берега, подводники опустились вместе с ним под воду, где взялись за руки и замкнули вокруг елки круг.

Подводники отметили, что «с большим удовольствием» участвуют в мероприятии на протяжении десяти лет. Как правило, декор дерева готовят заранее. В этот раз на его ветвях плотно закрепили елочные шары и несколько нитей мишуры. Дайверам пришлось работать в воде, температура которой достигала трех градусов по Цельсию.

Ранее в декабре в городе Новороссийске Краснодарского края в сквере Чайковского появилась елка, сделанная из закрученных в тонкие трубки тетрадей и офисной бумаги. В итоге праздничное дерево высотой 308 сантиметров попало в Книгу рекордов России. Пользователи сети обсудили событие и назвали авторов проекта «народными умельцами».

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