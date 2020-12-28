Российский косметолог назвала способы быстро помолодеть к празднику

Российский дерматолог-косметолог рассказала, как быстро улучшить состояние кожи перед Новым годом. Слова основателя центра инновационных технологий омоложения «Моя эстетика Dr. Gont» Александры Гонт приводит портал News.ru.

Специалистка утверждает, что для быстрого омоложения кожи необходимо сделать пилинг и воспользоваться питательными масками. «Это могут быть изделия из нетканого материала, пропитанные всякими составами. Их эффект будет очень выраженный, но продлится всего два-три дня», — пояснила Гонт.

Вдобавок медик посоветовала наносить маску после использования пилинга или скраба. В конце она рекомендует закреплять результат процедуры сывороткой с витамином C и кремом.

При этом эксперт утверждает, что при выборе уходовых средств лучше ориентироваться на более дорогие продукты, поскольку качество их состава всегда выше, чем у бюджетных аналогов. «В дорогих масках используются мелко дробленные структуры, они глубже проникают в кожу», — подчеркнула косметолог.

По словам врача, за несколько дней до праздника также следует отказаться от сахара и алкоголя, поскольку они негативно влияют на состояние кожи. В то же время положительный эффект на нее оказывают рыба, морепродукты, овощи и фрукты.

Ранее в декабре стало известно, что россияне массово ринулись к косметологам в период пандемии. Главный врач и владелец клиники «Космос» в Санкт-Петербурге Илья Бендлин заявил, что люди стали в особенности заботиться о видимой над маской части лица.