СБУ за год раскрыла иностранное гражданство почти у 300 чиновников

Служба безопасности Украины (СБУ) за 2020 год раскрыла наличие иностранного гражданства у почти у 300 чиновников и должностных лиц. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно украинскому законодательству, гражданин Украины не может иметь гражданства или подданства другого государства. При нарушении этой нормы, госслужащий может быть лишен своего поста. Отмечается, что спецслужбы страны в 2020 году также инициировали 288 уголовных дел за преступления против основ национальной безопасности, 76 из них касаются государственной измены, а 50 — террористической деятельности.

Кроме того, СБУ утверждает, что за прошедший год сумела раскрыть четыре агентурные сети и задержать 11 «агентов российских спецслужб», трое из которых «готовили теракты» на объектах инфраструктуры. Также ведомство инициировало досрочное прекращение аккредитации пяти иностранных дипломатов за «нарушение норм международного права».

Ранее СБУ обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию. По данным ведомства, капитан без разрешения командования выехал в Крым, получил российское гражданство и начал сотрудничать со спецслужбами РФ. Против него было возбуждено уголовное дело.

Отношения Москвы и Киева испортились в 2014 году после смены центральной власти в республике, в результате которой президент Виктор Янукович вынужден был покинуть страну. После вхождения Крыма в состав РФ и начала войны в Донбассе, Киев неоднократно обвинял Москву в подготовке террористических актов и шпионаже. Россия эти обвинения неоднократно отвергала.