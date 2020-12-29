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Япония тайно помогла Западу надавить на Китай

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Япония помогла США и Великобритании надавить на Китай. Токио тайно передавал данные о лагерях и тюрьмах для мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) западным спецслужбам, пишет Kyodo со ссылкой на источники.

Именно эти данные Вашингтон использовал для обвинений в нарушении прав человека, за которые впоследствии ввел санкции против Пекина. Источники подчеркнули, что Япония выдала информацию о СУАР при одном условии: на Западе не будут публично ссылаться на источник.

По словам Kyodo, передача этих сведений говорит об укреплении сотрудничества разведки Японии и альянса Five Eyes — в него входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Издание напоминает, что Токио все же стремится поддерживать дружеские отношения с Пекином как с крупнейшим торговым партнером, одновременно не ухудшая отношений со своим союзником в области безопасности — Вашингтоном.

В конце августа сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность называть репрессии против мусульман-уйгуров в Китае словом «геноцид». Отмечается, что вопрос о применяемых терминах в данный момент обсуждается в рабочих группах Госдепа, министерства внутренней безопасности и Совета нацбезопасности. Рассматривается также вариант, что в Вашингтоне могут обвинить Пекин в преступлениях против человечности или этнических чистках, что в любом случае обострит и без того сложные отношения между государствами.

До этого группа уйгурских эмигрантов захотела провести расследование в Международном уголовном суде (МУС) против руководства Китая, требуя признать геноцид и преступления против человечности. В частности, речь идет о попытках репатриации в Китай тысяч уйгуров из Камбоджи и Таджикистана. В 80-страничном заявлении адвокатов перечислены более 30 китайских чиновников, которые, по мнению эмигрантов, ответственны за преступную кампанию против мусульман. В этом списке фигурирует и глава государства Си Цзиньпин.

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