Михаил Ефремов получит новую профессию в колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, начал осваивать новую профессию в исправительной колонии. Об этом сообщает Mash.

Артист получит профессию швеи-моториста. Это займет около трех месяцев, после чего он сможет начать работать по этой специальности. При этом Ефремов не отказался от планов открыть на территории колонии театр.

В колонии также сообщили, что актер ведет себя отлично, никаких привилегий не требует и выполняет все распоряжения администрации.

Ранее стало известно, что Ефремов вернется на телеэкраны в 2021 году в сериале «Полет» Петра Тодоровского. Психологическая драма с Ефремовым в главной роли станет первой киносериальной премьерой телеканала в 2021 году. Как пояснил режиссер и автор сценария сериала Петр Тодоровский-младший, «Полет» — это «история о демонах», которые живут внутри нас и определяют жизнь людей.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.