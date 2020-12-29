Самая красивая женщина в мире слизала снег с окна и вызвала отвращение у фанатов

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, поделилась новым фото и вызвала отвращение у фанатов. На пост и комментарии в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

На опубликованных кадрах 24-летняя знаменитость слизывает снег с окна в красном парике. Образ манекенщицы дополнили куртка с мехом и кожаные перчатки черного цвета. По словам Хадид, автором фото выступила ее приятельница Ренель Медрано (Renell Medrano).

Читатели издания раскритиковали публикацию модели. «Она похожа на уродливую стрекозу», «Меня тошнит от этого фото, зачем вообще такое делать?», «Врагу не пожелаю съесть нью-йоркский снег», «Кошмарная фотография!», «Насекомое», «Некоторые девушки учат математику, а некоторые лижут снег — все просто», «Хадид выглядит ужасно!», — писали комментаторы.

Ранее в декабре Белла Хадид снялась топлес в рекламе бренда Calvin Klein. Ее запечатлели без бюстгальтера в джинсах. На снимке модель прикрывает грудь шаром, на который она опирается корпусом.