Российского продюсера Бари Алибасова выписали из больницы после падения с лестницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пиар-директора Вадима Горжанкина.

«Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет», — рассказал Горжанкин. Он отметил, что у Алибасова возникли сложности с питанием — ему приходится употреблять пищу преимущественно в жидком виде.

Ранее Вадим Горжанкин сообщил, что продюсера доставили в одну из столичных больниц. По предварительным данным, у Алибасова ушибы ног и, возможно, сотрясение мозга. По словам пострадавшего, накануне он упал с лестницы и ударился головой.

До этого РЕН ТВ стало известно, что полицейские вскрыли дверь в квартире Алибасова и обнаружили его в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда приехала скорая помощь, дверь никто не открывал. 3 декабря скандального продюсера госпитализировали из-за передозировки виагрой.