В Турции рассказали о нежелании признавать Крым российским

Несмотря на позитивное развитие отношений Турции и России, позиция Анкары относительно признания российского статуса Крыма не изменилась. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает AMN News.

«Наши отношения с Россией развиваются позитивно <...> и мы будем поддерживать связь с Россией на следующем этапе», — сказал дипломат, выступая на пресс-конференции в среду, 30 декабря. При этом Чавушоглу подчеркнул, что позиция Турции по Крыму не изменится.

Ранее в Крыму объяснили нежелание Турции признать статус полуострова. Так, по словам постоянного представителя Крыма при президенте России Георгия Мурадова, это объясняется заинтересованностью в принадлежности полуострова «деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений».

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.