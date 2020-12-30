Жители Таиланда начали опустошать «золотые запасы» на фоне массового голода

Жители Таиланда начали опустошать личные «золотые запасы» на фоне массовой потери рабочих мест, сокращения заработной платы и голода в отдельных районах, обусловленных сокращением турпотока из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет The Thaiger.

В частности, граждане продают золотые украшения и слитки — таким образом они пытаются получить хоть какое-то количество денег, чтобы оплатить счета и купить продукты.

«Возможно, мне придется продать мое последнее золотое ожерелье, подаренное после рождения ребенка. Забегая вперед, я вижу только рост расходов при ограниченном доходе», — заявила 22-летняя офисная работница из Бангкока Сувират Намвича (Suvirat Namvicha).

В результате экспорт золота в стране резко увеличился — по предварительным данным, с января по октябрь текущего года показатели выросли до 237,4 тонны, что значительно больше по сравнению со 170 тоннами в прошлом году. Ожидается, что подобная тенденция сохранится ввиду очередной вспышки COVID-19 и нагрузки на сферу туризма.

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Массовый голод на самом популярном тайском курорте, острове Пхукет, начался еще в сентябре. В первую очередь, он был вызван отсутствием иностранных туристов на фоне введенных из-за коронавируса ограничений. Вдобавок местный муниципальный бюджет, который был выделен на покупку продовольствия для помощи потерявшим работу жителям, закончился.

4 декабря сообщалось, что ввиду резкого снижения туристического потока на Бали, обусловленного ограничительными мерами на фоне COVID-19 и обеднения, на отдельные городские районы распространился массовый голод. В частности, особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали на средства родственников, работавших в сфере услуг в других частях острова.