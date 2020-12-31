«Ливерпуль» потерял очки в последнем матче 2020 года в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 30 декабря, и завершилась со счетом 0:0. Этот поединок был последним в АПЛ в 2020 году.

Красные имеют в активе 33 очка и остаются лидерами чемпионата Англии. «Ньюкасл» набрал 19 очков и находится на 14-й позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 4 января на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Ньюкасл» днем раньше на своем поле примет «Лестер».