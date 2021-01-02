58 человек погибли в результате атаки экстремистов в Западной Африке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный военный источник.

По информации источника, неизвестные вооруженные люди напали на деревню в западной части Нигера, расположенную на границе с Мали. Отмечается, что боевики в последнее время угрожали местным жителям расправой, если они не окажут поддержку экстремистским группировкам.

Ранее сообщалось, что более 100 мирных жителей были убиты в Эфиопии в ходе кровавой бойни, которую местные боевики устроили в зоне Метекель региона Бенишангуль-Гумуз на западе африканской страны. Как отмечает издание Daily Mail, террористы, вооруженные огнестрельным оружием, ножами, а также луками и стрелами, напали на жителей деревни Бекоджи рано утром. Расправа над мирным населением продолжалась до полудня, нападавшие также поджигали дома и посевы.