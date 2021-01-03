Из желудка россиянки удалили 300-граммовый ком волос

Врачи в Кирове удалили 300-граммовый ком волос из желудка 16-летней девушки. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

У россиянки Екатерины Борняковой обнаружили ком волос размером 10 на 15 сантиметров. Ей провели полостную операцию, чтобы извлечь инородное тело.

Оказалось, что у Борняковой было редкое заболевание — трихобезоар, когда в желудке скапливаются проглоченные волосы, ногти или частицы непереваренной пищи. В результате масса превращается в клубок.

По словам детского нейрохирурга Эдуарда Сырчина, это заболевание чаще всего встречается у девочек в подростковом возрасте. «Со временем начинаются жалобы на боли в животе, чувство тошноты, рвоту, объем потребляемой пищи становится меньше, чем обычно», — подытожил врач.

Сырчин добавил, что подобных случаев в практике больницы не было более десяти лет. В последний раз подобное произошло в 1999 году, когда туда привезли 14-летнюю девочку, у которой извлекли клубок волос весом в 900 граммов.