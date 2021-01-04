МИД отреагировал на слова Помпео о России картиной с отступлением Наполеона

МИД России отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео о жестком курсе Вашингтона в отношении Москвы картиной, на которой запечатлено отступление Наполеона в 1812 году. Соответствующий пост российское внешнеполитическое ведомство разместило в своем Twitter-аккаунте.

«Так держать, крутые парни», — говорится в публикации, сопровождающейся изображением картины немецкого художника Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы».

Таким образом в российском МИД ответили на высказывание Помпео о том, что при президенте Дональде Трампе политика США в отношении России была самой жесткой за всю историю страны. «Посмотрите на факты», — призвал американский госсекретарь.

Ранее сам Трамп неоднократно высказывался о своей жесткой позиции в отношении Москвы. В частности, в августе 2020 года он сравнил свою политику с политикой его предшественника на посту главы государства Барака Обамы. Трамп подчеркнул, что заставил платить НАТО на 400 миллиардов долларов больше для защиты от России. При этом Обама только снижал взносы на оборону, добавил он.