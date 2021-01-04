Российские иммунологи усомнились в возможности повторного заражения COVID-19

Российские иммунологи усомнились в возможности повторного заражения коронавирусом. По их мнению, после перенесенного заболевания в организме формируется стойкий иммунитет. Об этом ученые рассказали в беседе с порталом URA.ru.

Так, по словам заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, повторные случаи заражения выявляются крайне редко. При этом у половины из таких пациентов наблюдаются хронические проблемы с иммунной системой.

«Эта мысль должна быть подтверждена в течение года-двух. В прошлом году было очень много подозрений на повторные заражения коронавирусом. Однако лабораторными методами доказано было всего 20-30 случаев из почти 100 миллионов зарегистрированных больных», — подчеркнул он.

Кроме того, руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского, профессор Александр Бутенко уверен, что после перенесенного COVID-19 формируется стойкий пожизненный иммунитет: такой же, как после клещевого энцефалита или желтой лихорадки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что повторное заражение возможно при условии нарушений в работе иммунной системы. Она подчеркнула, что во всем мире выявлено не более 50 подобных случаев.