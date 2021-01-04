Безобидный недуг оказался признаком рака

Немецкий дерматолог Яэль Адлер заявила, что безобидные изменения на коже могут оказаться признаком опасных заболеваний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание FOCUS.

Специалист пояснила, что различные кожные симптомы могут говорить о наличии серьезных недугов. Так, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний внутренних органов. Экзема может говорить о проблемах с желудком или кишечником. «Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — сказала Адлер.

Также врач заявила, что необходимо внимательно относиться к зуду, поскольку это явление может появиться без видимой причины. При этом в случае любых изменений врач посоветовала обращаться к медикам и обследоваться.

Ранее британские онкологи из организации Melanoma UK заявили, что главный симптом рака кожи — это появление новых родинок или внешнее изменение уже существующих. Медики также обозначили пять критериев изменения родинки, по которым можно распознать злокачественную опухоль. Так, у родинки изменяются форма, возникает ассиметрия и неровные края. Кроме того, образование на коже меняет цвет: к коричневому или черному добавляется еще белый или синий.