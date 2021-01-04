Названы самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники

Генеральный директор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков назвал самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что за время новогодних каникул, с 25 декабря по 10 января, в среднем осуществляется около 30 тысяч выездов. Почти 70 процентов вызовов происходит в дневное время суток. Наибольшее число из них приходится на бары, кафе и рестораны (31,5 процента случаев), продуктовые магазины (28 процентов), непродовольственные магазины (17 процентов).

Цыбаков отметил, что самые необычные причины тревожных вызовов в праздничные дни — это драки Дедов Морозов и Снегурочек, конфликты за право запустить фейерверк или спеть песню в караоке, а также кража сигарет на пять тысяч рублей.

По словам эксперта, по типам правонарушений в новогодние праздники лидирует хулиганство — 51 процент случаев. Нарушение общественного порядка происходит в 24 процентах случаев, а на незаконное проникновение приходится 13 процентов тревожных вызовов.

Ранее компания «Сбербанк страхование» подготовила исследование о страховых случаях за последние три года. Выяснилось, что главная опасность для жилья россиян, которая может угрожать на новогодних праздниках, — затопление, а самая «дорогая» — пожар. Больше всего чрезвычайных происшествий с недвижимостью случается в новогодние каникулы. В период с 25 декабря по 10 января в среднем зафиксирована одна тысяча страховых случаев против примерно 800 случаев в месяц в среднем по году.